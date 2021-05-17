Наполнение данными (контентом)

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт27 заявок602 просмотра

На основе данных из электронной почты нужно наполнить информацией нашу CRM. Задача разбивается на 2 части:

1. Создать на основе входящих писем контакты (займет примерно 8 часов)

2. Наполнить контакты данными (email, телефон, сайт, другая информация). Займет примерно 15-20 часов)

Каких-либо специфических знаний не требуется, главное внимательность и ответственность. Задача простая, но достаточно рутинная (особенно первая часть, там нужно нажимать только 2-3 кнопки все это время).

Под каждую задачу будет дана четкая инструкция.

В ответ жду примерную стоимость

4 года назад
guest_15893873377921
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