Авито редактирование объявлений

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Закрыт6 заявок652 просмотра

Куплен пакет объявлений, но некоторые из объявлений уже не актуальны, нужно отредактировать их, заново оформить, Название, описание шаблон + 2 ключа добавить, и загрузить фото.

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Только ответственные люди!

4 года назад
PANrace
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Оля
 
38 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Юлия
 
32 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Тарас
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Татьяна
 
43 года
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
44 отзыва
4 года назад
Дмитрий
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Марина
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
4 года назад