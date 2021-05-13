Размещение отзывов на товар на я.маркете

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Закрыт13 заявок1413 просмотров

Необходимо разместить отзывы об электросамокатах на я.маркете. 1 ссылка- 1 отзыв. Под разными аккаунтами! Ссылок более 10 штук. Оплата после модерации. Модерация занимает 1 день. 

4 года назад
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Заявки фрилансеров

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