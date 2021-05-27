Нужен специлист по заполнению сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен4 заявки510 просмотров

Нужно перенести на новый  сайт   страницы с  старого сайта  и подобрать  фото  .

Сайт на  битрикс  .

Нужен  специалист ,который   работал с тематикой  праздников   и разбирается в этой  сфере .

4 года назад
toplombard
Владимир 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

dkhvoynitskiy
Дмитрий 
38 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$10
3 дня
Дмитрий, хорошо заполнил сайт. Даже если есть замечания исправляет их быстро и всегда на связи. Рекомендую, грамотный , хороший специалист!!!
Рекомендую Владимира. Четкая постановка задач, оперативное внесение и принятие правок. Своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

Екатерина
 
31 год
4 года в сервисе
Была
год назад
4 года назад
dkhvoynitskiy
Дмитрий 
38 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Сергей
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Иван
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад