Наполнить сайт контентом

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Закрыт5 заявок987 просмотров

Сайт каталог компаний о доставке товаров . сайт на друпале

Нужно добавить компании. Гуглите компании и переносите описание (нужно сделать рерайт), услуги, контакты

Оплата за каждую добавленную компанию

В отклике указывайте телеграмм

4 года назад
guest_16195972461853
4 года в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Катерина
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Павел
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Юлия
 
36 лет
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Сохиб
 
38 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Микаел
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад