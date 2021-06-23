Добавить около 300 товаров на сайт Битрикс

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Завершен12 заявок1196 просмотров

Надо добавить около 300 товаров на сайт битрикс http://all.23project.top/Донор https://protvshop.ru/Цена 20р карточкаСроки неделя.Категории и подкатегории создаем такие же как на доноре, в разных подкатегориях товары могут повторятся (дубли не добавляем ставим просто привязку к подкатегории)Старая цена ставим больше на 500р базовая на 300р чем у донораПример заполненияhttps://protvshop.ru/tovary-dlya-doma-i-dachi/izmelchitel-elektricheskij-molniyahttp://all.23project.top/catalog/izmelchitel-elektricheskiy-molniya.html Там где описание идет сплошным текстом первые 3-4 строчки вставляем в описание для анонса, остальные по 4-5 строк в каждое описание как на примере. Если в описании написан сайт донор как в данном товаре (В нашем интернет - магазине PROTVSHOP… то данное предложение естественно не вставляем)Все картинки вставляем как на примере. Пример 2 https://protvshop.ru/tovary-dlya-zhenshin/massazhnaya-podushka-car-home-massage-pillowhttp://all.23project.top/catalog/massazhnaya-podushka-car-home-massage-pillow.html Там где описание разделено так как характеристики, комплектация делаем как на примере. 

4 года назад
barscompani
Елена 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
5 часов назад
4 года назад
$81
28 дней
Все отлично! Рекомендую как хорошего исполнителя, Лера качественно и быстро добавила товары на сайт Битикс.
Работать с Еленой было легко и приятно. Рекомендую!

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