Необходимо разместить отзывы об электросамокатах на я.маркете. 1 ссылка- 1 отзыв. Под разными аккаунтами! Ссылок более 10 штук. Оплата после модерации. Модерация занимает 1 день.
Добавить около 300 товаров на сайт Битрикс
Надо добавить около 300 товаров на сайт битрикс http://all.23project.top/Донор https://protvshop.ru/Цена 20р карточкаСроки неделя.Категории и подкатегории создаем такие же как на доноре, в разных подкатегориях товары могут повторятся (дубли не добавляем ставим просто привязку к подкатегории)Старая цена ставим больше на 500р базовая на 300р чем у донораПример заполненияhttps://protvshop.ru/tovary-dlya-doma-i-dachi/izmelchitel-elektricheskij-molniyahttp://all.23project.top/catalog/izmelchitel-elektricheskiy-molniya.html Там где описание идет сплошным текстом первые 3-4 строчки вставляем в описание для анонса, остальные по 4-5 строк в каждое описание как на примере. Если в описании написан сайт донор как в данном товаре (В нашем интернет - магазине PROTVSHOP… то данное предложение естественно не вставляем)Все картинки вставляем как на примере. Пример 2 https://protvshop.ru/tovary-dlya-zhenshin/massazhnaya-podushka-car-home-massage-pillowhttp://all.23project.top/catalog/massazhnaya-podushka-car-home-massage-pillow.html Там где описание разделено так как характеристики, комплектация делаем как на примере.
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