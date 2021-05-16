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Наполнение ИМ на Опенкарте
Цена за карточку 20-30р
Интернет магазин на Опенкарте.
На сайт подгружаются новые списки товара со склада.
Надо создать для этих товаров карточки и связывать их со складом.
В карточку товара входит:
1. Заполнение названия товара
2. Описание (заполняется не везде, если есть, то копипаст с официальных сайтов бренда)
3. Поле "модель"
4. Поле "Количество" (по умолчанию 0)
5. Нажимаете на кнопку генерации SEO ссылки по введенному ранее названию товара
6. Загружаете фото (предварительно создается папка товара на сервере в несколько кликов через админку, фото на белом фоне, фото без чужих водяных знаков, количество фото миниму 2-3, фото желательно с официальных сайтов бренда)
7. Выбор статуса товара (по умолчанию проставляется, если не проставлено в ручную меняем)
8. Проставить связи и привязки к категориям товара (в списке проставить галочки в какие категории добавляем)
9. Характеристики товара (заполняете через модуль фильтра товара, если нет в списке каких то характеристик то создаете их)
10. Выбрать папку с изображениями чтобы загрузить их в карточку.
11. Синхронизировать товар со складом введя его код из списка не добавленных товаров.
Предварительно необходимо выполнить тестовое задание (оплачивается в полном объеме).
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