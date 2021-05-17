Добавить товары WordPress

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт7 заявок445 просмотров

Стоит шаблон "МойДом"

1. Нужно заполнить данные "название компании, контакты, лого", данные взять из группы ВК

2. Создать категории, категории в приложенном файле

3. Добавить товары которые в файле

Фото дам отдельно по каждому товару

Сам сайт http://sultan102.beget.tech/wp-admin

WordPress
4 года назад
shweder
Марат 
34 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Тарас
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Полина
 
23 года
4 года в сервисе
Была
2 месяца назад
8 отзывов
4 года назад
Акмарал
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Сохиб
 
38 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Юлия
 
35 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
3 отзыва
4 года назад
Михаил
 
69 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Алла
 
48 лет
11 лет в сервисе
Была
14 минут назад
57 отзывов
4 года назад
ТОП-5
Наполнение сайтов

  • Похожие заказы

  • Собрать контакты

    Есть названия компаний, нужно по каждой добавить сайт, телефон, e-mail (телефон и email - с сайта). 102 компании, 700 руб.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Спарсить в Excel.

    $11

    Приоритет к исполнителю, кто сделает в краткие сроки. Спарсить товары в Excel: 1. https://kamin-kd.ru/ochagi-dimplex.html 2. https://kamin-kd.ru/portaly-dimplex.html ...

    HTML
    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Добавить около 300 товаров на сайт Битрикс

    Надо добавить около 300 товаров на сайт битрикс http://all.23project.top/Донор https://protvshop.ru/Цена 20р карточкаСроки неделя.Категории и подкатегории создаем такие же как на доноре, в разных подкатегориях товары могут повторятся (дубли не добавляем ставим просто привязку к подкатегории)Старая ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Наполнение ИМ на Опенкарте

    Цена за карточку 20-30р Интернет магазин на Опенкарте. На сайт подгружаются новые списки товара со склада. Надо создать для этих товаров карточки и связывать их со складом. В карточку товара входит: ...

    Opencart
    Наполнение сайтов22 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Авито редактирование объявлений

    Куплен пакет объявлений, но некоторые из объявлений уже не актуальны, нужно отредактировать их, заново оформить, Название, описание шаблон + 2 ключа добавить, и загрузить фото. Указывайте цену за 1 карточку ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Наполнить сайт контентом

    Сайт каталог компаний о доставке товаров . сайт на друпале Нужно добавить компании. Гуглите компании и переносите описание (нужно сделать рерайт), услуги, контакты Оплата за каждую добавленную компанию ...

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужен специлист по заполнению сайта

    Нужно перенести на новый  сайт   страницы с  старого сайта  и подобрать  фото  . Сайт на  битрикс  . Нужен  специалист ,который   работал с тематикой  праздников   и разбирается в этой  сфере .

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Заполнить сайт на wp

    $20

    Стоит шаблон "МойДом" 1. Нужно заполнить данные "название компании, контакты, лого", данные взять из группы ВК 2. Создать категории, категории в приложенном файле 3. Добавить товары которые в файле Фото ...

    WordPress
    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    4 года назад