Привет! Если ты заглянул сюда, значит тебе нужна помощь с выполнением определенного задания. Я - именно тот человек, который сможет тебе помочь! Б

Меня зовут Тарас. Я молодой и перспективный фрилансер. С текстом работаю з 12 лет и, как результат, имею огромный опыт обработки, написания и редактирования текста разнообразного направления и функционала. Свободный разговорный и письменный украинский и русский (родные языки). Английский на уровне upper-intermidiate. Имею возможность как переводить текст, так и транскрибировать его. Так же, занимаюсь копирайтингом и написанием стихов.