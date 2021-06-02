Подредактировать сайт html/css, php

$10
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Закрыт3 заявки2456 просмотров

Нужно редактировать вход, регистрацию, корректно связать их с БД и добавить кнопку бронирования полей с функционалом и тоже связать ее с БД. Все под тематику сайта.  Сайт на локальном OpenServer. Архив сайта прикреплю ниже.

CSSHTMLPHP
4 года назад
TaraSevich_
Тарас Чоха 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Виктор
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Эдуард
 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
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4 года назад
Артур
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
26 отзывов(-1)
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