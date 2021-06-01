Парсинг резюме

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Закрыт7 заявок4027 просмотров

День добрый коллеги. Необходимо спарсить номера телефонов по вакансиям: Разнорабочий Уборщик Грузчик Фасовщик Комплектовщик Упаковщик Стикировщик Подсобный рабочй разнорабочий укладщик. По областям: Сведловская , Уфимская , Пермская , Орская , Оренбургская , Курганская. И сотрудников расширить:

4 года назад
-Alex-Ivanov-
Алексей 
41 год
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Михаил
 
33 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Евгений
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
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Антон
 
29 лет
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Был
3 года назад
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4 года назад
Владислав
 
30 лет
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4 года назад
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Ирина
 
32 года
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4 года назад
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Владимир
 
45 лет
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Был
2 месяца назад
4 года назад
Алексей
 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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