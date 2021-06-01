Ребята, отзовитесь. Нужна Ваша помощь! Код написан на: 1. NodeJS, используется фреймворк NestJS, MongoDB + Mongoose, RabbitMQ. 2. React, React HooksВсе крутиться на Kubernetes, для сборки и доставки кода используем Bitbucket pipelines.Может, ...
Программное средство "службы быта"
Windows Forms c# с использование базы данных MS Sql Server, заполнять таблицы не надо
Заявки фрилансеров
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