Система планирования и контроля процесса изготовления изделий

1. Программный комплекс (ПК) предназначен для учета исходных

материалов и комплектующих, а также готовых изделий

промышленного применения. Учет включает в себя также и

проектную документацию на изделия.

2. Комплекс позволяет контролировать:

a. работу контрагентов;

b. сотрудников;

c. склад;

d. этапы производства;

e. минимальный складской запас;

f. оптимальное время изготовления комплектующих;

g. партийный и номерной учет изделий;

h. планирование складского запаса.

3. Модули системы

3.1. Паспорт комплектующих;

3.2. База изделий для реализации;

3.3. База измерительных приборов;

3.4. База чертежей;

3.5. База контрагентов;

3.6. База выполняемых работ с распределением на работы контрагента и работы,

выполняемые своими силами;

3.7. База заказов;

3.8. База актов и заключений ОТК;

3.9. База нормативных измерений;

3.10. База сотрудников;

3.11. Пользователи

3.12. Регламентные работы;

3.13. Этапы контроля;

3.14. Доступ покупателя к электронному паспорту изделия