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Система планирования и контроля процесса изготовления изделий
1. Программный комплекс (ПК) предназначен для учета исходных
материалов и комплектующих, а также готовых изделий
промышленного применения. Учет включает в себя также и
проектную документацию на изделия.
2. Комплекс позволяет контролировать:
a. работу контрагентов;
b. сотрудников;
c. склад;
d. этапы производства;
e. минимальный складской запас;
f. оптимальное время изготовления комплектующих;
g. партийный и номерной учет изделий;
h. планирование складского запаса.
3. Модули системы
3.1. Паспорт комплектующих;
3.2. База изделий для реализации;
3.3. База измерительных приборов;
3.4. База чертежей;
3.5. База контрагентов;
3.6. База выполняемых работ с распределением на работы контрагента и работы,
выполняемые своими силами;
3.7. База заказов;
3.8. База актов и заключений ОТК;
3.9. База нормативных измерений;
3.10. База сотрудников;
3.11. Пользователи
3.12. Регламентные работы;
3.13. Этапы контроля;
3.14. Доступ покупателя к электронному паспорту изделия
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