Отправлялись уведомления в телеграмм при смене статуса товара в гугл таблицах. http://joxi.ru/BA0wW6oHpD4ex2
Помочь студенту экзамен по mongodb/xampp/mysql
Помочь на экзамене, реализовать несколько запросов на языке MySQL в xampp(Рабочие запросы и создание интерфейса)
Возможно придется работать с mongodb
Заявки фрилансеров
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