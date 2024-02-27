Let's create a masterpiece together!
Широкий круг работ IT направления:
▪ Разработка мобильных приложения IOS/Android – Flutter, Kotlin.
▪ Разработка сайтов с нуля.
▪ Доработка сайтов на CMS – OpenCart, WordPress, Tilda, Bitrix, Joomla.
▪ Гибкие условия заключения сделок (арбитраж/договор).
▪ Опыт в выполнении международных проектов.
▪ Высокий процент повторного обращения заказчиков.
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#1184
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Портфолио
- Foodbox - приложение по доставке еды6 просмотров
- Sokolenkoinfo.com - сайт-визитка для модельеранет просмотров
- LiviON приложение для занятия фитнесомнет просмотров
- Base of knowledge - приложение для мониторинганет просмотров
Отзывы заказчиков
$300
10 баллов
год назад
MySQLNode.jsНастройка баз данных
отлично
Ответный отзыв
Заказчиком доволен, всё по делу. Рекомендую!
$300
10 баллов
год назад
Windows ServerСоздание баз данных
все топ, профессиональный подход, понравилось.
Ответный отзыв
Корректная постановка задачи, своевременная оплата. Никаких проблем во время сотрудничества не возникло. Рекомендую!
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$15/час
от $250от 10 дней
#1635