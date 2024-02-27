alxrpetrosov

Александр Петросов alxrpetrosov

 
30 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
10 дней назад
Let's create a masterpiece together!

Широкий круг работ IT направления:
▪ Разработка мобильных приложения IOS/Android – Flutter, Kotlin.
▪ Разработка сайтов с нуля.
▪ Доработка сайтов на CMS – OpenCart, WordPress, Tilda, Bitrix, Joomla.

▪ Гибкие условия заключения сделок (арбитраж/договор).
▪ Опыт в выполнении международных проектов.
▪ Высокий процент повторного обращения заказчиков.

#1Настройка баз данных
#12MySQL
#46Node.js
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#1184
рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков

CyrruS
47 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
$300
10 баллов
год назад
Cвязать excel и mysql
MySQLNode.jsНастройка баз данных
отлично
Заказчиком доволен, всё по делу. Рекомендую!
Ответный отзыв
CyrruS
47 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
$300
10 баллов
год назад
Консолидация
Windows ServerСоздание баз данных
все топ, профессиональный подход, понравилось.
Корректная постановка задачи, своевременная оплата. Никаких проблем во время сотрудничества не возникло. Рекомендую!
Ответный отзыв
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$15/час
от $250от 10 дней
#1635