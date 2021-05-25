Программист-разработчик T-SQL/C#

ProCATT - компания, специализирующаяся на консалтинге в области процессов и аналитики клиентских/партнерских отношений. В нашей команде решаем много интересных и сложных задач на проектах наших заказчиков - лидеров финансового рынка!Удаленный формат работы.

Функционал:

• Разработка (80%) и поддержка (20%) системы внутреннего учета состоящей из приложения и базы данных.

• Основные языки - С# (WinForms) (30%), SQL (70%) (MS SQL Server).

• Разработка приложения: создание реестров, справочников, карточек различных сущностей и мастеров по их созданию/изменению + разработка нового и поддержка имеющегося функционала.

• При разработке приложения используется внутренний Framework (WinForms, DevExpress), который так же разрабатывается и поддерживается силами отдела.

• Разработка БД:

- Поддержка функционала приложения (написание хранимых процедур)

- Интеграция с другими системами и сервисами путем обработки входящих и отправки исходящих сообщений в формате XML (используется Service Broker)