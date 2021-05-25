Программист-разработчик T-SQL/C#

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт4 заявки776 просмотров

ProCATT - компания, специализирующаяся на консалтинге в области процессов и аналитики клиентских/партнерских отношений. В нашей команде решаем много интересных и сложных задач на проектах наших заказчиков - лидеров финансового рынка!Удаленный формат работы.

Функционал:

• Разработка (80%) и поддержка (20%) системы внутреннего учета состоящей из приложения и базы данных.

• Основные языки - С# (WinForms) (30%), SQL (70%) (MS SQL Server).

• Разработка приложения: создание реестров, справочников, карточек различных сущностей и мастеров по их созданию/изменению + разработка нового и поддержка имеющегося функционала.

• При разработке приложения используется внутренний Framework (WinForms, DevExpress), который так же разрабатывается и поддерживается силами отдела.

• Разработка БД:

- Поддержка функционала приложения (написание хранимых процедур)

- Интеграция с другими системами и сервисами путем обработки входящих и отправки исходящих сообщений в формате XML (используется Service Broker)

SQL
4 года назад
tdmitrenko
Татьяна 
43 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Антон
 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
день назад
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4 года назад
Бадди
 
54 года
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Был
8 месяцев назад
4 года назад
Дмитрий
 
71 год
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2 года назад
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Евгений
 
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4 года в сервисе
Был
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