Все условия в прикрепленном файле
Программист-разработчик T-SQL/C#
ProCATT - компания, специализирующаяся на консалтинге в области процессов и аналитики клиентских/партнерских отношений. В нашей команде решаем много интересных и сложных задач на проектах наших заказчиков - лидеров финансового рынка!Удаленный формат работы.
Функционал:
• Разработка (80%) и поддержка (20%) системы внутреннего учета состоящей из приложения и базы данных.
• Основные языки - С# (WinForms) (30%), SQL (70%) (MS SQL Server).
• Разработка приложения: создание реестров, справочников, карточек различных сущностей и мастеров по их созданию/изменению + разработка нового и поддержка имеющегося функционала.
• При разработке приложения используется внутренний Framework (WinForms, DevExpress), который так же разрабатывается и поддерживается силами отдела.
• Разработка БД:
- Поддержка функционала приложения (написание хранимых процедур)
- Интеграция с другими системами и сервисами путем обработки входящих и отправки исходящих сообщений в формате XML (используется Service Broker)
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