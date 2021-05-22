База данных «Интернет-рассылка» Интернет издание публикует заметки по различной тематике. Клиенты сервиса желают получать уведомления о публикации новых материалов с определенными ключевыми словами или по выбранным темам. Клиенты настраивают структуру таких сообщений (необходимость получения ...
Создания чата на socket.io
Требуется программист для создания чата на socket.io
Дизайн чата есть, шаблон сверстанный
На API используется Express + TypeScript,
База данных - MongoDB,
Клиентская часть написана на Angular 11
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Базы данных1 заявкаЗакрыт4 года назад
Весь перечень работ указан в прикрепленном файлеЗакрыт4 года назад
Выгрузить базу с контру компас и контур фокус до 10.000 контактов по моим параметрамЗакрыт4 года назад
До 27.05 нужно помочь выполнить лабораторную работу по триггерам есть готовая er диаграмма её код, её заполнение и несколько запросов в ней. Нужно написать 5 заданий точное задание что надо выполнить находиться в файле ...Закрыт4 года назад
разработать модель данных предметной области: "Сборка и реализация компьютеров" Разработать запросы (селекторы, коды и т.д.) для создания всех сущностей моделей в пустой базе данных, добавления, редактирования и удаления (по определенным критериям) данных. СУБД ...Закрыт4 года назад
Нужна максимально простая программа на JavaFX, по заполнению сметы на ремонт автомобиля, и нужно сделать так, что бы данные подтягивались из базы данных MySQL её тоже надо сделатьЗакрыт4 года назад
Здравсвуйте, нужно распарсить файл из 1с и записать его в БД, а к БД подключить бот на лареЗакрыт4 года назад
День добрый. Задача спарсить базы мастеров по ремонту бытовой техники. Площадки: авито, яндекс улуги, профи ру, яндекс карты, 2гисБазы данных3 заявкиЗакрыт4 года назад
Сроки сжатые до 24 числа примерно 12 страниц Файлы и уточнения вышлю. Анализ данных, полученных с помощью опросов общественного мнения, необходимо проводить с применением SPSS. Представление описательной статистики и проведение более углубленного ...Закрыт4 года назад
Необходимо обзвонить базу с целью выявление интереса в покупке нашего продукта. Мы занимаемся продажей строительных материалов в Санкт-Петербурге и области. Телефония наша, база наша, CRM система для работы тоже наша. Скрипт и обучение по продукту ...Закрыт4 года назад