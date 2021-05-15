Необходимо обзвонить базу с целью выявление интереса в покупке нашего продукта. Мы занимаемся продажей строительных материалов в Санкт-Петербурге и области. Телефония наша, база наша, CRM система для работы тоже наша. Скрипт и обучение по продукту ...
Обработка данных в SPSS c выводами для диплома
Сроки сжатые до 24 числа
примерно 12 страниц
Файлы и уточнения вышлю.
Анализ данных, полученных с помощью опросов общественного мнения, необходимо проводить с применением SPSS. Представление описательной статистики и проведение более углубленного статистического анализа (регрессионный, факторный и др.) с использованием SPSS.
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