Обработка данных в SPSS c выводами для диплома

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Закрыт1 заявка3612 просмотров

Сроки сжатые до 24 числа

примерно 12 страниц

Файлы и уточнения вышлю.

Анализ данных, полученных с помощью опросов общественного мнения, необходимо проводить с применением SPSS. Представление описательной статистики и проведение более углубленного статистического анализа (регрессионный, факторный и др.) с использованием SPSS.

4 года назад
gzhel
Лина 
26 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад

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