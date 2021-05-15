Подключение проектаBig Query к MS SQL серверу

У нас есть свой MS SQL сервер с базой данных. Сейчас стоит задача подключение проекта на Big Query. Обеспечить связь между Big Query и MS SQL сервером. Создать отдельную директорию ******** с таблицами, подтянутыми с сервера 10 шт., с возможностью их автоматического обновления. Есть такая инструкция, но своими силами не получается, опыта не хватает. https://cloud.google.com/data-fusion/docs/tutorials/replicating-data/sqlserver-to-bigquery