[table]ЗадачаСуществует система проведения олимпиад. Изнутри это, на самом деле, достаточно сложная вещь с богатой функциональностью (говоря умными словами, она поддерживает ведение проектной деятельности по информационному, техническому и методическому обеспечению олимпиад). Естественно, под всю эту функциональность ...
Дополнить программу на c#+windows forms+sql
Есть программа написанная на c# c использованием sql и winforms,программа отдел кадров,нужно добавить функционала в программу,
сделаны простые вещи типа добавить,удалить и выборка записи,нужно добавить изменение и что то еще присущее отделу кадров
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