Дополнить программу на c#+windows forms+sql

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Закрыт1 заявка724 просмотра

Есть программа написанная на c# c использованием sql и winforms,программа отдел кадров,нужно добавить функционала в программу,

сделаны простые вещи типа добавить,удалить и выборка записи,нужно добавить изменение и что то еще присущее отделу кадров

SQL
4 года назад
shafagat
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Даниил
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад

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