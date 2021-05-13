Дополнить программу на c#+windows forms+sql

[table]ЗадачаСуществует система проведения олимпиад. Изнутри это, на самом деле, достаточно сложная вещь с богатой функциональностью (говоря умными словами, она поддерживает ведение проектной деятельности по информационному, техническому и методическому обеспечению олимпиад). Естественно, под всю эту функциональность ...