Нужны урл всех разделов из каталога Авито. Результат нужен в ексель с разбивкой по столбцам/строкам для удобства выборки урл из требуемых категорий/разделов.
Отчет из БД Firebird
Есть старенькая программка softlogic plc под Windows XP управления установкой по производству бетона. Delphi+Firebird. Исходников нет. Желания модернизироваться у заказчика нет. Весь процесс выпуска бетона фиксируется в БД. Нужен отчет, предположительно IBExpert/Report Manager,для вывода печатной формы на каждую отгрузку бетона (несколько замесов по выбранному рецепту). Форму отчета прикрепил. Пример живой БД пришлю по запросу.
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