Отчет из БД Firebird

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Завершен2 заявки3031 просмотр

Есть старенькая программка softlogic plc под Windows XP управления установкой по производству бетона. Delphi+Firebird. Исходников нет. Желания модернизироваться у заказчика нет. Весь процесс выпуска бетона фиксируется в БД. Нужен отчет, предположительно IBExpert/Report Manager,для вывода печатной формы на каждую отгрузку бетона (несколько замесов по выбранному рецепту). Форму отчета прикрепил. Пример живой БД пришлю по запросу.

Delphi
4 года назад
Vsevlad
53 года
4 года в сервисе
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4 года назад

Выбранный исполнитель

ed_come
Эдуард 
44 года
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Был
9 дней назад
4 года назад
$25
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Евгений
 
51 год
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3 года назад
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4 года назад
ed_come
Эдуард 
44 года
11 лет в сервисе
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