Написать небольшое веб-приложение на Java или C#

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт1 заявка3959 просмотров

К существующей базе данных MS SQL Server (или Oracle), состоящей из 2х таблиц (Movies - 6 полей и Orders - 6 полей), написать веб-приложение на

Java (или на C#), поволяющее:

- отображать содержимое таблицы Movies с возможностью фильтрации контента по нескольким полям;

- покупать игру, выбранную в предыдущем разделе;

- редактировать таблицу заказов Orders (отдельный веб-интерфейс).

Подробное задание и SQL-файл для создания БД - в прикрепленном архиве.

Срок выполнения - вечер воскресения, 16 мая.

JavaSQL
4 года назад
u_ne_53
37 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
71 год
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
4 года назад

  • Похожие заказы

  • PHP программист (удаленно)

    Сеть стриптиз-клубов ищет на постоянную работу  PHP программиста (удаленно) ЗП   1200 -1400 USD (точно определим по результатам собеседования) Технические требования: - PHP, в том числе хорошие ...

    CSSHTMLJavaScriptjQueryLaravel
    Базы данных15 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Отчет из БД Firebird

    Есть старенькая программка softlogic plc под Windows XP управления установкой по производству бетона. Delphi+Firebird. Исходников нет. Желания модернизироваться у заказчика нет. Весь процесс выпуска бетона фиксируется в БД. Нужен отчет, предположительно IBExpert/Report Manager,для вывода печатной ...

    Delphi
    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Спарсить каталог авито

    $5

    Нужны урл всех разделов из каталога Авито.  Результат нужен в ексель с разбивкой по столбцам/строкам для удобства выборки урл из требуемых категорий/разделов.

    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать ТЗ

    Добрый день! Требуется написать ТЗ для базы данных (точнее, для дополнительных модулей в имеющейся БД). Сроки кратчайшие

    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Вывести Данные из PDF в БД и сравнить данные с другой Базой

    Получаем документ в формате PDF. Записываем нужные данные в Базу данных. Сравниваем данные из новой БД со старой БД. На выходе получаем репорт в формате Таблицы с разницой, отмеченной красной. Пример: ...

    Yii
    Базы данных1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Парсер facebook

    Нужно разработать парсер Facebook с возможностью выгрузки результатов в excel-файл. Разработка "под ключ" (прокси/впс/обход капчи...). Какие данные ожидаются в результате парсингаFB : Друзья/подписчики юзера - ФИО, ссылка на профиль, email, дата ...

    Базы данныхнет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Переход с Magento 1 на Magento 2, доработки по сайту

    Переход с Magento 1 на Magento 2, настройка, перенос всех модулей (установка новых модулей), в частности "M2E". Доработка действующего сайта на базе Magento 1. Необходимо ускорить загрузку сайта. Проверить работоспособность сайта и устранить ...

    MagentoPHP
    Базы данныхнет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Парсинг данных из итернет магазина

    Нужно спарсить порядка 2500 карточек товаров - данные и фотографии с сайта, адрес в приложении.  Там гораздо больше товаров, мне нужны только те которые фильтруются определенными фильтрами, при обсуждении проекта расскажу подробнее. Потом ...

    Парсинг данных
    Базы данных3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Терминал аэропорта

    Нужно сделать программу которая будет имитировать работу терминала аэропорт и к которой будет привязана база данных. В программе можно будет посмотреть рейсы, информацию о них а также купить билет на них. ...

    JavaMySQL
    Базы данных4 заявки
    Закрыт
    4 года назад