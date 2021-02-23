Нужно сделать движок соц сети. Структура: Главная страницаВнутренние страницыТехнические страницы (правила, прайваси, поддержка, что-то ещё)Статические генерируемые страницы (например, для СЕО)ЛендингиСистема авторизацияКабинетСтраница пользователя с настройками и профилемФотографии (загрузка, управление)Поиск по радиусуСообщенияПросмотрыИзбранноеНастройки аккаунтаСистема ограничения контента для незаплативших пользователейДополнительный функционал Языковые ...
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- $5000Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Доработка базы данных, языки basic visual, delphi база данных firebirdDelphiFirebirdБазы данных2 заявкиЗакрыт9 месяцев назад
Нужно создать БД (определить сущности и атрибуты) по теме из файла, сформировать запросы (в файле находятся таблицы, которые должны быть представлены в виде запросов) и сделать схему данных БД. Лабораторная должна быть выполнена в Microsoft ...Лабораторные работы4 заявкиЗакрытгод назад
Для реализации задачи по рефакторингу системы требуется разработчик C++ уровня Senior (минимум продвинутые Middle).Подробно описанные задачи под NDA и будут доступны выбранным кандидатам.Работать предстоит над уже существующие долгое время кассовой системой (релевантный опыт был бы ...Системное программирование1 заявкаЗакрытгод назад
Необходимо синхронизировать 2 х БД, стэк php/MySQL/WordPress/firebird. Есть медклиника. У них есть сервер, на котором хранятся все данные - врачи, клиенты, расписание, записи на прием. Все это лежит в базе данных firebird, к которой ...Базы данных1 заявкаЗакрыт2 года назад
Задача такая. Есть сайт на wordpress и в нем плагин записи на прием к врачу (бронировщик). Таким образом, есть возможность выбрать врача, дату, время и забронировать прием. Также есть отдельный сервер, где хранятся все заказы, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
- $2725
Основные задачи: 1 Авторизация в СУБД. Кэширование в локальной БД доступных данных. 2 Отображение свойств оборудования в древовидной списке с сортировкой, фильтрацией, поиском, экспортом в офисные форматы и картинки 3 Отображение объектов на карте с ...Закрыт2 года назад
Есть старенькая программка softlogic plc под Windows XP управления установкой по производству бетона. Delphi+Firebird. Исходников нет. Желания модернизироваться у заказчика нет. Весь процесс выпуска бетона фиксируется в БД. Нужен отчет, предположительно IBExpert/Report Manager,для вывода печатной ...DelphiFirebirdЗавершен3 года назад
- $1000
Необходимо создать отдельный класс, который будет читать данные с бд FireBird или делать запись в бд, у заказчика локально на сервере, и второй класс, который будет удаленно управлять этим процессом. В целом стоит задача связки двух бдв ...Базы данных7 заявокЗакрыт3 года назад
Необходим специалист для переноса базы данных из программы Автосервис 6.0 на Автосервис 7.1 нужно разбираться с firebird 1.5 bdeFirebirdБазы данных1 заявкаЗакрыт3 года назад
По готовой ER-моделе создать базу данных и заполнить её данными. Работать нужно в программах FireBird и IB Expert. Данные должны быть осмысленными: 1)Рассматривается параллель 11-ых классов (можно 2 класса А и Б) 2)У Учеников должно быть множество ...FirebirdЗавершен3 года назад
Пример того, что нужно создать во вложении. Нужно только по амбулаторной помощи (поликлиника). База данных уже есть на Firebird 2.5 или dbf. Но можно создать свою (тогда нужен обмен в другую базу экспертизы).FirebirdЗакрыт3 года назад
Добрый день, нужно на чистый сервер (Linux какая версия нужна ту и поставлю) поставть Firebird 2.5 после перенести уже существующию базу данных .fdb. Посде дать данные что бы система могда подключатся и работать с этой базой не по ...LinuxFirebirdСистемное администрирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходимо разработать веб приложение, которое будет размещаться на локальном веб сервере, доступ к нему будет осуществляться через iPad/iPhone. Приложению необходимо взаимодействие с БД Firebird(чтение данных) и взаимодействие со своей БД, в которой будет хранится уже вся ...FirebirdБазы данных5 заявокЗакрыт4 года назад
В процедурах необходимо рассчитать сводные нормы расхода материальных и трудовых ресурсов(нормо-часов) на единицу продукции и рассчитать потребность в материалах и трудовых ресурсах на заданные позиции плана выпуска.Производство работает по системе вытягивания. Есть процедуры для расчета ...FirebirdSQLПрикладное ПОнет заявокЗакрыт5 лет назад
- $50
Добрый день! Имеем: 1) установлен Firebird на компе с windows 2) есть программа, которая подключается к файлу базы данных, который находится локально и имеет путь C:\Users\User\Desktop\.. Задача: 1) разместить файл базы данных на внешнем ресурсе (скорее доступ по FTP с ...FirebirdЗавершен5 лет назад
Нужна помощь с БД,в частности разобраться с blob-ом.FirebirdБазы данных4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Написать программу для Windows которая будет печатать стикеры с бар кодами данные необходимо брать из Firebird базы данных. Результат работы складывать в mysql печатать надо на Brother P touch P950NW так же необходимо сделать вбор принтеров так ...MySQLFirebirdЗакрыт5 лет назад
Привет, нужно сделать обзорную статью сайта, тема которого Firebird и Interbase. Подробности можно посмотреть в документе, а также вопросы задать в ЛС. https://docs.google.com/document/d/1yHcB_9e4WJg1vyUInXlgDDd-cz1xH499QOlkCPsm4ls/edit?usp=sharingFirebirdКопирайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад
Репликация Firebird Sql BD вер 2.5.1 с одного сервера на другой репликация раз в час можно настроить готовой программойFirebirdSQLЗакрыт5 лет назад