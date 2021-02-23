Заказать услуги администратора Firebird

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  • Разработка движка соц сети

    $5000

    Нужно сделать движок соц сети. Структура: Главная страницаВнутренние страницыТехнические страницы (правила, прайваси, поддержка, что-то ещё)Статические генерируемые страницы (например, для СЕО)ЛендингиСистема авторизацияКабинетСтраница пользователя с настройками и профилемФотографии (загрузка, управление)Поиск по радиусуСообщенияПросмотрыИзбранноеНастройки аккаунтаСистема ограничения контента для незаплативших пользователейДополнительный функционал Языковые ...

    PHPMySQLYiiFirebirdReact.js
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Лабораторная работа по БД

    Нужно создать БД (определить сущности и атрибуты) по теме из файла, сформировать запросы (в файле находятся таблицы, которые должны быть представлены в виде запросов) и сделать схему данных БД. Лабораторная должна быть выполнена в Microsoft ...

    MySQLFirebirdSQL
    Лабораторные работы4 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Рефакторинг существующей системы ( C++)

    Для реализации задачи по рефакторингу системы требуется разработчик C++ уровня Senior (минимум продвинутые Middle).Подробно описанные задачи под NDA и будут доступны выбранным кандидатам.Работать предстоит над уже существующие долгое время кассовой системой (релевантный опыт был бы ...

    PythonOracleLinuxFirebird
    Системное программирование1 заявка
    Закрыт
    год назад

  • Синхронизировать 2 х БД, MySQL/WordPress и firebird

    Необходимо синхронизировать 2 х БД, стэк php/MySQL/WordPress/firebird. Есть медклиника. У них есть сервер, на котором хранятся все данные - врачи, клиенты, расписание, записи на прием. Все это лежит в базе данных firebird, к которой ...

    PHPWordPressMySQLСайт на WordPressFirebird
    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Интеграция WordPress плагина с внешней БД

    Задача такая. Есть сайт на wordpress и в нем плагин записи на прием к врачу (бронировщик). Таким образом, есть возможность выбрать врача, дату, время и забронировать прием. Также есть отдельный сервер, где хранятся все заказы, ...

    PHPWordPressСайт на WordPressFirebirdNode.js
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработка Андроид приложения - клиента БД оборудования и дефектов.

    $2725

    Основные задачи: 1 Авторизация в СУБД. Кэширование в локальной БД доступных данных. 2 Отображение свойств оборудования в древовидной списке с сортировкой, фильтрацией, поиском, экспортом в офисные форматы и картинки 3 Отображение объектов на карте с ...

    AndroidXamarinFirebird
    Базы данных3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Отчет из БД Firebird

    Есть старенькая программка softlogic plc под Windows XP управления установкой по производству бетона. Delphi+Firebird. Исходников нет. Желания модернизироваться у заказчика нет. Весь процесс выпуска бетона фиксируется в БД. Нужен отчет, предположительно IBExpert/Report Manager,для вывода печатной ...

    DelphiFirebird
    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Создание удаленного сервиса, чтение-запись FireBird-MySQL. Java IDEA

    $1000

    Необходимо создать отдельный класс, который будет читать данные с бд FireBird или делать запись в бд, у заказчика локально на сервере, и второй класс, который будет удаленно управлять этим процессом. В целом стоит задача связки двух бдв ...

    MySQLJavaFirebird
    Базы данных7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать базу данных и заполнить её данными

    По готовой ER-моделе создать базу данных и заполнить её данными. Работать нужно в программах FireBird и IB Expert. Данные должны быть осмысленными: 1)Рассматривается параллель 11-ых классов (можно 2 класса А и Б) 2)У Учеников должно быть множество ...

    Firebird
    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Форму быстрого ввода пациентов больницы

    Пример того, что нужно создать во вложении. Нужно только по амбулаторной помощи (поликлиника).  База данных уже есть на Firebird 2.5 или dbf. Но можно создать свою (тогда нужен обмен в другую базу экспертизы).

    Firebird
    Базы данных3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Поставить на чистый V Linux сервер, Firebird 2.5

    Добрый день, нужно на чистый сервер (Linux какая версия нужна ту и поставлю) поставть Firebird 2.5 после перенести уже существующию базу данных .fdb. Посде дать данные что бы система могда подключатся и работать с этой базой не по ...

    LinuxFirebird
    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Необходимо разработать веб приложение

    Необходимо разработать веб приложение, которое будет размещаться на локальном веб сервере, доступ к нему будет осуществляться через iPad/iPhone. Приложению необходимо взаимодействие с БД Firebird(чтение данных) и взаимодействие со своей БД, в которой будет хранится уже вся ...

    Firebird
    Базы данных5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка sql процедур СУБД Firebird с интерфейсом

    В процедурах необходимо рассчитать сводные нормы расхода материальных и трудовых ресурсов(нормо-часов) на единицу продукции и рассчитать потребность в материалах и трудовых ресурсах на заданные позиции плана выпуска.Производство работает по системе вытягивания. Есть процедуры для расчета ...

    FirebirdSQL
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Специалист Firebird для настройки внешнего доступа к файлу базы данных

    $50

    Добрый день! Имеем: 1) установлен Firebird на компе с windows 2) есть программа, которая подключается к файлу базы данных, который находится локально и имеет путь C:\Users\User\Desktop\.. Задача: 1) разместить файл базы данных на внешнем ресурсе (скорее доступ по FTP с ...

    Firebird
    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • БД Firebird

    Нужна помощь с БД,в частности разобраться с blob-ом.

    Firebird
    Базы данных4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Программа по генерированию и печати стикеров

    Написать программу для Windows которая будет печатать стикеры с бар кодами данные необходимо брать из Firebird базы данных. Результат работы складывать в mysql печатать надо на Brother P touch P950NW так же необходимо сделать вбор принтеров так ...

    MySQLFirebird
    Базы данных3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Статья на англ. языке с описанием сайта на тему Firebird и Interbase

    Привет, нужно сделать обзорную статью сайта, тема которого Firebird и Interbase. Подробности можно посмотреть в документе, а также вопросы задать в ЛС. https://docs.google.com/document/d/1yHcB_9e4WJg1vyUInXlgDDd-cz1xH499QOlkCPsm4ls/edit?usp=sharing

    Firebird
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад