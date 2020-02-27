Поставить на чистый V Linux сервер, Firebird 2.5

Системное администрированиеЗавершен4 заявки303 просмотра
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Добрый день,

нужно на чистый сервер (Linux какая версия нужна ту и поставлю) поставть Firebird 2.5 после перенести уже существующию базу данных .fdb.

Посде дать данные что бы система могда подключатся и работать с этой базой не по локалки.

Прошу писать сразу сколько вам надо для этого времени и сколько это будет стоить.

Linux
4 года назад
WebTec-Agentur
38 летГермания
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
DimaShpak
Дмитрий 
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
4 года назад
$30
1 день
Все сделал на 5+, с удовольствие буду и дальше с ним работать!
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