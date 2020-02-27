Поставить на чистый V Linux сервер, Firebird 2.5

Добрый день,

нужно на чистый сервер (Linux какая версия нужна ту и поставлю) поставть Firebird 2.5 после перенести уже существующию базу данных .fdb.

Посде дать данные что бы система могда подключатся и работать с этой базой не по локалки.

Прошу писать сразу сколько вам надо для этого времени и сколько это будет стоить.