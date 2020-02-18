Битрикс24.КОРОБКА - Перенес на другой сервер

Яндекс вебмастер пишет следующее В результатах поиска найдены поддомены сайта https://prazdnikon.ru. Примеры: http://den.prazdnikon.ru http://deti.prazdnikon.ru http://dety.prazdnikon.ru http://korp.prazdnikon.ru http://korporativ.prazdnikon.ru http://lp.prazdnikon.ru http://ns1.prazdnikon.ru http://ns2.prazdnikon.ru http://ns3.prazdnikon.ru http://wedding.prazdnikon.ru если перейти по ним, то вижу это http://joxi.ru/D2PoxlGCkkvnVm я так понимаю что правильная версия несуществующего домена такая: http://joxi.ru/Drl38GRi00e7LA === Что было до этого Нам переносили домены с одного сервера на VPS ...