Настроить блютуз на ноутбуке

Доброго дня! Ситуация следующая: Человек настраивал нам новый сервер VPS от джино jino.ru (пароль от личного кабинета хостинга есть) Затем человек пропал не предоставив рутовый пароль Есть только пароли от фтп Что нужно сделать Создать новый рутовый пароль Возможно ли это в текущей ситуации? Если ...