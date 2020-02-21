Настроить блютуз на ноутбуке

$3
Системное администрированиеЗавершен2 заявки190 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Если это возможно, удаленно, через TeamViewer настроить блютуз на Sony Vaio. Блютуз включён, драйвера стоят, а  другие устройства не видит.

4 года назад
Viktoriya180889
Виктория 
34 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
19 дней назад
Выбранный исполнитель
chesovskii
Егор 
31 годРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$3
1 день
Благодарю за помощь!!! Всё работает))) Всегда на связи. Рекомендую!
Очень приятно работать с заказчиком :)
  • Похожие заказы

  • Написать bash скрипт по добавлению доп ip на интерфейс

    Регулярно покупаем дополнительные ip адреса на сервера. Есть файл, со списком ip адресов, нужно через команду ifconfig проверять, если каких нет, но есть в файле, соответственно прописывать на интерфейсы сервера и перезагружать интерфейсы, чтобы сразу ...

    Системное администрирование6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Web-панель для операторов колл-центра (Vue или React)

    Требуется сделать веб-аналог старого приложения на Qt для совершения звонков и работы с текущими заказами, только фронтенд. Фреймворк – предпочтительно vue.js, но можно и обсудить. Кратко она должна уметь: 1) Исходящие/входящие вызовы через sip/webrtc. А также альтернативный вариант, ...

    React
    Системное администрирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужно настроить на сервере FFmpeg для потоков

    $100

    добрый день друзья мне нужно вот эти пару вещей настроить  на моем сервере ! 1) Настроить ffmpeg для транскодинга на видеокарте. ( установить свой логотип  вставит текст и время)сделать скрипт для  трансляции  файлов через  tsplay 2) свой логотип  вставка  ...

    Системное администрированиенет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Рутовый пароль

    Доброго дня! Ситуация следующая: Человек настраивал нам новый сервер VPS  от джино jino.ru (пароль от личного кабинета хостинга есть) Затем человек пропал не предоставив рутовый пароль Есть только пароли от фтп Что нужно сделать Создать новый рутовый пароль Возможно ли это в текущей ситуации? Если ...

    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Проблема с сайтом OpenCart нужна оптимизация

    В Error-логе веб-сервера ( [url=https://wiki.ukraine.com.ua/hosting:my-sites:logs#error]https://wiki.ukraine.com.ua/hosting:my-sites:logs#error[/url] ) можно увидеть следующего рода ошибки: [unique_id XkpWZuAgIGDCA4wh9-MqkQAAAPQ] [host aparat.ua] Backend error on sending request(GET / HTTP/1.0); uri(/) content-length(0) (lsphp is killed?): ReceiveAckHdr: timeout 300 is exceeded, referer [url=https://aparat.ua/]https://aparat.ua/[/url] Из их содержания следует, что один ...

    OpenCart
    Системное администрирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Исправить ошибку SMTP сервер

    Возникает ошибка при отправке писем через SMTP сервер. [b]Connection could not be established with host smtp.yandex.com [ #0] at /var/www/vhosts/**.de/httpdocs/vendor/swiftmailer/swiftmailer/lib/classes/Swift/Transport/StreamBuffer.php:269)"} [] [/b]сервер smtp настроин у меня правильно, но не понятно почему выходит эта ошибка, на другом vps сервере ...

    Системное администрирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Настройки железа

    Имеется ПК со встроенной графикой и майнинг картой P106-100 6G. Проблема в том, что она в упор не видится в диспетчере устройств, драва поставить нереально. Но карта вроде рабочая. Подключена правильно, кулеры работают. Помогите с настройками. ...

    Системное администрированиенет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Собрать explorer для DIP3 монеты

    Собрать explorer для DIP3 монеты [url=https://github.com/bulwark-crypto/bulwark-explorer]https://github.com/bulwark-crypto/bulwark-explorer[/url] чтобы получилось вот так: [url=https://explorer.bulwarkcrypto.com/#/]https://explorer.bulwarkcrypto.com/ [/url]Исходный код (с правками оригинала) нужно будет предоставить, чтобы наш разработчик смог установить на сервер + потом вносить правки.

    Системное администрирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Exim4 - разобраться с рассылкой спама, настроить exim

    Есть сервер на debain 9 и почтовый сервер на exim 4.89. Сервер работал 2 года и недавно начали рассылать спам через exim. Моих знаний не хватает выяснить как это делают. Необходимо разобраться с рассылкой. И грамотно ...

    Системное администрирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад