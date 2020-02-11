Настройки железа

Системное администрированиеЗакрытнет заявок175 просмотров
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Имеется ПК со встроенной графикой и майнинг картой P106-100 6G. Проблема в том, что она в упор не видится в диспетчере устройств, драва поставить нереально. Но карта вроде рабочая. Подключена правильно, кулеры работают.

Помогите с настройками. Готов дать доступ TeamViewer

все . вопрос решен.

4 года назад
softi-biz
Сергей 
34 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
6 дней назад