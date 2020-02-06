Создать новые разделы__Битрикс

Системное администрированиеЗакрыт4 заявки144 просмотра
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Требуется человек, которых хорошо знает битрикс cms. Который может быстро и недорого решать простые разовые задачи (создать страницу, раздел, включить раздел в меню, выключить и т.д.) Все в рамках коробки. Оперативная связь в скайпе. Оплата на ЯД или по номеру карты

4 года назад
Armo123
Армен 
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад