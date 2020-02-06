Ошибка в работе SSL сертификата WebAsyst

Системное администрированиеЗакрыт6 заявок232 просмотра
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Необходимо решить проблему с SSL сертификата WebAsyst Shop-Script.

При заходе с гугла, на сайт http://sobaka-barabaka.com/ вылетает ошибка сертификата.

Важно вылетает ошибка только при заходе с мобильного телефона и то не во всех браузерах.   Модель браузера с которого точна ошибка, сохранил. Доступна по ссылке  https://cutt.ly/RrDTMdV

4 года назад
misha_evro
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад