Настроить 200 ответ на главной странице сайта

Системное администрированиеЗакрыт2 заявки193 просмотра
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Что нужно сделать:

- чтобы главная страница отдавала 200 ответ (сейчас 500)

- чтобы после get-параметра ?gclid полностью сохранялся урл (дефис, нижнее подчеркивание, регистр). Сейчас редиректит на строчные буквы.

Подробности в файле (первые два пункта):

https://docs.google.com/document/d/1ihZECSUfG_BJ-qFvedPJpN2HV8b6o3m2JVE-SDVHMoU/edit

Оплата по факту или БС

4 года назад
Arhaim
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
14 дней назад