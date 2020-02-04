Настроить 200 ответ на главной странице сайта

Пару месяцев назад сделали перенос с VPS (ihc.ru) на Хостинг (beget.ru), не входили в админку после этого до сегодняшнего дня, как выяснилось - страницы входа не существует, а открывается ввод логина пароля в окне. [b]https://prosto-video.ru/wp-admin[/b] Требуется ...