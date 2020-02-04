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Настроить auto configuration server (acs tr069)
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Мы имеем (gpon, olt и onu - vendor huawei)
нам нужно сконфигурировать
auto configuration server (acs tr069) на linux для автоматической начальной настройки ONU
freeacs или genieacs или аналог.
что можете предложить ?
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