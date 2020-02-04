Настроить auto configuration server (acs tr069)

Системное администрированиеЗакрытнет заявок527 просмотров
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Мы имеем (gpon, olt и onu - vendor huawei)

нам нужно сконфигурировать 

auto configuration server (acs tr069) на linux для автоматической начальной настройки ONU

freeacs или genieacs или аналог.

что можете предложить ?

4 года назад
guest_15808239186854
4 года в сервисе
Был
4 года назад