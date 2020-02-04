Laravel + OwlSleeping

Системное администрированиеЗакрытнет заявок167 просмотров
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Добрый день! Помочь настроить локально админку на проекте. Настроить список "новостей" так же страницу статичную страницу "новость" создание/редактирование. Нужно дать какие то рекомендации/инструкции по работе с компонентом.

Laravel
4 года назад
itlabs
Денис 
36 летКазахстан
11 лет в сервисе
Был
3 года назад