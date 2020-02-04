Laravel + OwlSleeping

Имеется сайт (CMS Wordpress) на котором распространяются файлы, пути файлов прописаны в произвольных полях + сервер на Debian 9 на котором эти файлы лежат. Большая часть постов со ссылками на файлы удалены с сайта, поэтому на ...
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Добрый день! Помочь настроить локально админку на проекте. Настроить список "новостей" так же страницу статичную страницу "новость" создание/редактирование. Нужно дать какие то рекомендации/инструкции по работе с компонентом.
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