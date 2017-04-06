Образование:
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Физико Математический лицей.
Первое высшее образование - Бухгалтер.
Сертификат полного курса - Бухгалтер.
Второе высшее образование - Информационные системы.
Знание языков программирования:
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Небольшой опыт в создании ПО на языке C#.
Базовые знания Delphi, Java, C#.
Хорошие знания PHP, Javascript, MySQL, HTML, CSS, React, Angular, NodeJS.
Опыт работы:
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6 месяцев - Бухгалтер.
1 год - Voip телефония (Asterisk).
2 года - Разработка приложений, игр.
8 года - Разработка сайтов.
CMS Bitrix, Webasyst ss5, Wordpress, Joomla, Drupal, Opencart, ImageCMS, InstantCMS, самописные CMS, ionic.
Контактные данные:
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Skype: Vsyakiyjr