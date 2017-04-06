itlabs

Денис itlabs

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Высшее образование. Опыт работы 11 лет.

Образование:

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Физико Математический лицей.

Первое высшее образование - Бухгалтер.

Сертификат полного курса - Бухгалтер.

Второе высшее образование - Информационные системы.

Знание языков программирования:

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Небольшой опыт в создании ПО на языке C#.

Базовые знания Delphi, Java, C#.

Хорошие знания PHP, Javascript, MySQL, HTML, CSS, React, Angular, NodeJS.

Опыт работы:

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6 месяцев - Бухгалтер.

1 год -  Voip телефония (Asterisk).

2 года - Разработка приложений, игр.

8 года - Разработка сайтов.

CMS Bitrix, Webasyst ss5, Wordpress, Joomla, Drupal, Opencart, ImageCMS, InstantCMS, самописные CMS, ionic.

Контактные данные:

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Skype: Vsyakiyjr

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Отзывы заказчиков

ZBoss
46 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
6 лет назад
VK API - нужен скрипт на php
PHP
Все сделано грамотно и своевременно.
Отличный заказчик. Надеюсь, на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
gosvyat
41 год
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$150
4 балла
7 лет назад
Натянуть сайт на modx revo
MODX
Срыв сделки. Заказ не выполнен.
Человек раз в год онлайн, очень плохой фидбэк. Сотрудничество, к сожалению, не состоялось.
Ответный отзыв
Maxim_Ivanov
Максим 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
3 отзыва
$60
10 баллов
8 лет назад
Требуется программист по Joomla
Joomla
Сотрудничеством доволен! Работа выполнена качественно и в срок. Буду обращаться еще, рекомендую!
Оплата в срок, четкое тз. Сотрудничеством доволен, буду рад работать и дальше.
Ответный отзыв
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)
$30
10 баллов
8 лет назад
Нужен спец по Битрикс - простая задача
Сотрудничеством доволен, с работой справился!
Сотрудничеством доволен, рекомендую!
Ответный отзыв
alexsarok
39 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
4 отзыва
$100
9 баллов
8 лет назад
Адаптивно сверстать, натянуть на modx evo корпоративный сайт
BootstrapMODX
Качественно и недорого. Уже поручил следующий проект.
Оплата в срок, четкое тз. Сотрудничеством очень доволен, буду рад работать и дальше.
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