Для онлайн заявки (на сайте) запустить бизнес процесс. С сайта на Битрикс приходит запрос на создание бизнес процесса в виде заявки. БП идет по цепочке. После окончания результат видим на сайте. Помочь реализовать средствами вебхуков. У кого есть опыт можете дать инструкцию для реализации такой схемы.