Bitrix24

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Закрыт4 заявки449 просмотров

Для онлайн заявки (на сайте) запустить бизнес процесс. С сайта на Битрикс приходит запрос на создание бизнес процесса в виде заявки. БП идет по цепочке. После окончания результат видим на сайте. Помочь реализовать средствами вебхуков. У кого есть опыт можете дать инструкцию для реализации такой схемы.

5 лет назад
itlabs
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