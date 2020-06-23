Выполнить изменение порядка демонстрации фото в проекте ASP.NET

$30
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  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки348 просмотров

Необходимо выполнить API запросы сервера для обеспечения изменения порядка демонстрации фотографий в проекте выполненном на ASP.NET

Вот копии тасков в Трело:

Контент: возможность выбрать и сохранить порядок привязанных файлов (если их больше 1-го)

Контент: обновлять кэшированное свойство "превью" связанных предложений при изменении порядка файлов Контента

ASP.NET
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