Доработка скрипта на yii php

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Закрыт3 заявки478 просмотров

Здравствуйте! Есть готовый скрипт сайта знакомств. нужно доработать, допилить. 

В частности сделать возможным добавлять контент (статьи) на главную страницу, блог.

Также нужно переделать фильтр поиска анкет. и другие доработки.

PHPYii
5 лет назад
Mad_trip
Руслан 
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