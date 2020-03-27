Специализируюсь на разработке сайтов на Yii2
Telegram: SabosPro
E-Mail: [email protected]
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$200
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$200
9 баллов
3 года назад
В целом работа на хорошем уровне, немного была задержка по срокам, в этом плане нужно будет подтянуться. Как специалист в Yii - хороший, выполняет задачи качественно.
Ответный отзыв
Максим отличный заказчик! На связи всегда, оплата во время. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$50
10 баллов
4 года назад
Владимир отличный специалист, с заданием справился быстро и качественно! Мои рекомендации!
Ответный отзыв
Работа с Павлом прошла очень легко! Чёткое задание, приятное общение, своевременная оплата. Никаких нареканий!