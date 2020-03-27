Sabos

Владимир Sabos

 
35 летМолдова/Кишинев
4 года на фриланс-бирже
Был
13 дней назад
Специализируюсь на разработке сайтов на Yii2

Telegram: SabosPro

E-Mail: [email protected]

Yii
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
maksim-nb
Максим 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$200
9 баллов
3 года назад
Доработать каталог на фреймворке codeignitor
В целом работа на хорошем уровне, немного была задержка по срокам, в этом плане нужно будет подтянуться. Как специалист в Yii - хороший, выполняет задачи качественно.
Максим отличный заказчик! На связи всегда, оплата во время. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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pavelk89
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
4 года назад
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Владимир отличный специалист, с заданием справился быстро и качественно! Мои рекомендации!
Работа с Павлом прошла очень легко! Чёткое задание, приятное общение, своевременная оплата. Никаких нареканий!
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