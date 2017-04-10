pavelk89

Павел pavelk89

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$38
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
4
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Yuumatov
Михаил 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
47 отзывов(-1)
$38
10 баллов
4 года назад
Адаптация сайта под Моб Устройства
WordPress
Работаем не первый раз. Все отлично!
Как всегда все в срок и качественно!!!
Ответный отзыв
Yuumatov
Михаил 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
47 отзывов(-1)
$34
10 баллов
4 года назад
Верстка лэндинга
HTML
Отличный заказчик, рекомендую
Хочу поблагодарить Михаила за качественную работу. Также хочу отметить скорость выполнения!!! Всем рекомендую!
Ответный отзыв
meltedmen
41 год
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$75
10 баллов
5 лет назад
Разработка главной страницы сайта
Спасибо!
Все отлично
Ответный отзыв
Sabos
36 лет
5 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Отображение цен в каталоге в зависимости от региона пользователя
Yii
Работа с Павлом прошла очень легко! Чёткое задание, приятное общение, своевременная оплата. Никаких нареканий!
Владимир отличный специалист, с заданием справился быстро и качественно! Мои рекомендации!
Ответный отзыв
Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$200
10 баллов
5 лет назад
Разработка фирменного стиля
Павел очень ответственный и добросовестный заказчик. Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Антон отличный дизайнер! сделал фирменный стиль оперативно и качество на высоте! мои рекомендации!
Ответный отзыв
Показать больше отзывов