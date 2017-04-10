Требуется добавить страницу колеровки краски на сайт megaopt-kraski.ru. Необходимо создать функционал, аналогичный примеру на rogneda.ru, для подбора цвета. Ожидается разработка страницы с интуитивно понятным интерфейсом для пользователей.
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется разработка 3D-модели тепличного комбината и окружающей инфраструктуры с учетом рельефа местности. Использовать предоставленный 2D чертеж в качестве основы для работы.3D-графика13 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется адаптировать сайт на WordPress для корректного отображения на мобильных устройствах. Необходима HTML-верстка для улучшения юзабилити и удобства пользователей на мобильных платформах.Завершен4 года назад
Добрый день! Есть сайт на opencart 3. Необходимо поправить мобильную версиюСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 года назад
Добрый день! На сайт, написанный на opencart, необходимо подключить платежную систему по APIИнтернет-магазины5 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо сверстать лэндинг с адаптивом. Рассмотрю варианты просто верстки HTML или с установкой на двигло. Ссылка на превью https://disk.yandex.ru/i/uzXgGyZyiqHPjwЗавершен4 года назад
Добрый день! Необходимо перенести сайт (интернет магазин) с wix на wordpress. Каталог сделан на Ecwid Тема и плагин Ecwid уже установлены, каталог также подключен, осталось перенести ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт4 года назад
Добрый день! На лендинге не работает форма обратной связи. Лендинг написан на HTML без использования CMSВеб-программирование21 заявкаЗакрыт5 лет назад
Для производителя красок необходимо создать несколько анимационных роликов о свойствах и применении лакокрасочной продукции.Видеомонтаж8 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Для интернет магазина одежды нужно выводить сообщение пользователю об отсутствии определенного размера при попытке сделать заказ.Завершен5 лет назад
Добрый день! необходимо разработать фирменный стиль для компании СЛАДКАЯГОДАФирменный стиль1 исполнительЗавершен5 лет назад
Необходимо сделать адаптив или мобильную версию готового сайта.Завершен5 лет назад
Добрый день! Есть сайт на Yii, необходимо подключить контроллер и модуль с отображение цен в зависимости от региона пользователя.Завершен5 лет назад
Добрый день! Есть макеты для печати этикеток в формате ПДФ. Необходимо внести изменение в текстВерстка полиграфии1 исполнительЗавершен5 лет назад
Доброго времени суток. Требуется верстка и установка верстки на CMS - можно рассмотреть MODX Макеты дизайна вышлю по запросу.Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт8 лет назад
Всем добрый день. Есть макет дизайна сайта (редизайн). Необходима верстка, натягивание на OpenCart и адаптив.HTML-верстка15 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо для производителя резиновой краски разработать стенд с выкрасами. Размер стенда 60 см на 20 см - расположение вертикальный Размер выкрасов 8 см на 4,5 см Логотип и другие графические материалы предоставлю по ...Наружная реклама19 заявокЗакрыт8 лет назад
Всем доброго времени суток. Есть лэндинг http://prostoholod.ru/ Необходимо включить формы обратной связи.Завершен8 лет назад
Необходимо разработать логотип для сайта о банях. Домен pargid.ruЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо на одностраничнике включить формы обратного звонкаЗавершен8 лет назад