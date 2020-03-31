Разработка фирменного стиля

Нужно сделать дизайн нескольких элементов для ларька Кофе с собой Общая стилистка - простая, теплая, лаконичная Референсы: - [url=http://www.coffeeposter.de/]http://www.coffeeposter.de/[/url] - https://yadi.sk/i/-D-C5UYAgnqqxA - https://yadi.sk/i/vR-1tpem0Ms_jA - https://yadi.sk/i/1XGUofycp91BdA Основные цвета - белый и красный Можно и нужно использовать уже готовые векторные картинки из интернета Что нужно сделать: 1) Логотип на основе вот ...