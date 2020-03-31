Разработка фирменного стиля

Фирменный стильЗавершен31 заявка693 просмотра
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Добрый день!

необходимо разработать фирменный стиль для компании СЛАДКАЯГОДА

4 года назад
pavelk89
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Bazilevskyi
Антон 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
$200
10 дней
Антон отличный дизайнер! сделал фирменный стиль оперативно и качество на высоте! мои рекомендации!
Павел очень ответственный и добросовестный заказчик. Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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