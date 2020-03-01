Дизайн ларька Кофе с собой

Нужно сделать дизайн нескольких элементов для ларька Кофе с собой

Общая стилистка - простая, теплая, лаконичная

Референсы:

- http://www.coffeeposter.de/

- https://yadi.sk/i/-D-C5UYAgnqqxA

- https://yadi.sk/i/vR-1tpem0Ms_jA

- https://yadi.sk/i/1XGUofycp91BdA

Основные цвета - белый и красный

Можно и нужно использовать уже готовые векторные картинки из интернета

Что нужно сделать:

1) Логотип на основе вот этой идеи: https://yadi.sk/i/6cZfpoU1ZQmeFw

Нужно ее развить и сделать более красивой, профессиональной и в той стилистике, которая выше показана.

Лого нужен будет в векторе, чтобы потом можно было использовать

2) Меню формат А2

﻿Примерно 15 позиций напитков с ценами + чашки можем взять с этого сайта http://www.coffeeposter.de/ или похожие

3) Меню Капучино формат А3

Картинки на прозрачной подложке: напиток+цена

Около 10 позиций

Чашки тоже можно брать стандартные уже нарисованные

4) Наклейка на окно в верхнюю часть ларька: https://yadi.sk/i/dRJUUjhf5TM7Yw ?

На ней название, лого и время работы