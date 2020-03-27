Фирменный стиль

Необходимо по ТЗ разработать:

- логотип. Идея логотипа есть, нужно нарисовать в нескольких подобранных цветовых решениях.

- бланк для коммерческого предложения и визитка - идея есть, также необходимо только реализовать. Без сложностей, максимально просто - текст, подчеркивания и логотип.

- баннер. Баннер - текст на однотонном фоне в стиле базовых цветов. Без подбора каринок.

Строго по ТЗ. Оно готово. Дизайн не сложный.