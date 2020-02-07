Разработка брендбука компании

Необходимо создать брендбук компании, разрабатывать логотип не нужно, уже есть и устраивает, необходимо все собрать, оформить и регламентировать. Примерная структура (описательная часть - философия, миссия не включены, в список, так как рассматриваем варианты создания брендбука с и без нее). Требуемый формат сдачи проекта - исходники и pdf.

1. Варианты построения логотипа и его охранная зона, цветная, черно-белая и монохромная версия.

2. Характеристика констант бренда (шрифты, цвета и сочетания цветов, фирменный блок и т.п.) с правилами их масштабирования и применения на разных носителях.

3. Принципы компоновки слоганов и взаиморасположения их с логотипом.

4. Правила оформления текстовой информации.

5. Принципы создания макетов для полиграфической продукции или готовые макеты.

6. Пример визитные карты

7. Фирменный бланк

8. Фирменная презентация (первая, последняя и текстовая страница)

9. Фирменный буклет

10. Брендированная папка

11. Брендированный ежедневник / ручка / кружка

12. Брендированная вывеска

13. Брендированный контейнер

14. Брендированное оборудование

15. Брендированный автомобиль /фургон