Разработка брендбука компании

1. Есть шрифт сделаный дизайнером на бумаге 2. Нужно его перевести в цифровой формат, для использования как шрифт в компьютере и онлайн 3. Качество важно, будет использоваться для полиграфии Примеры двух букв в прикрепленных файлах
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать брендбук компании, разрабатывать логотип не нужно, уже есть и устраивает, необходимо все собрать, оформить и регламентировать. Примерная структура (описательная часть - философия, миссия не включены, в список, так как рассматриваем варианты создания брендбука с и без нее). Требуемый формат сдачи проекта - исходники и pdf.
1. Варианты построения логотипа и его охранная зона, цветная, черно-белая и монохромная версия.
2. Характеристика констант бренда (шрифты, цвета и сочетания цветов, фирменный блок и т.п.) с правилами их масштабирования и применения на разных носителях.
3. Принципы компоновки слоганов и взаиморасположения их с логотипом.
4. Правила оформления текстовой информации.
5. Принципы создания макетов для полиграфической продукции или готовые макеты.
6. Пример визитные карты
7. Фирменный бланк
8. Фирменная презентация (первая, последняя и текстовая страница)
9. Фирменный буклет
10. Брендированная папка
11. Брендированный ежедневник / ручка / кружка
12. Брендированная вывеска
13. Брендированный контейнер
14. Брендированное оборудование
15. Брендированный автомобиль /фургон
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