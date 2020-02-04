Стильное (информативное) оформление отчета

$5
Фирменный стильЗакрыт4 заявки305 просмотров
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Нужно предложить простое и понятное (информативное) оформление отчета о параметрах (пузомерках) домена: Траста и Ранка, ссылочном профиле, ИКС Яндекса. Вот все эти элементы:

http://allfacebook.com.ua/images/otchet_2020-02-07.png

4 года назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
22 дня назад
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