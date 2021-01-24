Графічний дизайнер з досвідом більше 15 років

Привіт, я графічний дизайнер.

Працюю в наступних програмах:

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

InDesign

Досвід роботи:

Створення рекламних банерів для соц.мереж, презентацій;

Розробка поліграфічної продукції (візитки, флаєри, листівки, сертифікати, каталоги інструкції по догляду за товаром та інше);

Створення логотипу та фірмового стилю;

Дизайн настільних психологічних бізнес ігор, Т-ігри;

Створення інфографіки;

Професійний переклад на українську.

Професійні навички:

Володію основами композиції, підбір кольору, робота з шрифтами, дизайну та реклами.

Слідкую за сучасними тенденціями в дизайні.

Орієнтуюся у вимогах додрукарської підготовки поліграфічної продукції.

Особисті якості:

Умію працювати в режимі стислих термінів і великого об’єму роботи.

Надаю особливу увагу деталям.

Комунікабельна, відповідальна, пунктуальна, наполеглива до себе і до підлеглих.

Розвинені навички творчого самоаналізу.

Адекватно реагую на критику.

Постійно вчуся і саморозвиваюся.

Знання іноземних мов:

Вільне володіння: українська, російська.

Середній рівень: англійська.

Кожен мій клієнт задоволений досвідом роботи зі мною. Ось повне портфоліо робіт https://www.behance.net/irynabc777ea1d

Я уважно ставлюся до ваших ідей, побажань і особливо до термінів. З радістю зроблю для вас ідеальний дизайн! У вас є проект? Пишіть - поговоримо!