iryna15041969

Ірина iryna15041969

 
56 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
2 месяца назад
Графічний дизайнер з досвідом більше 15 років

Привіт, я графічний дизайнер.

Працюю в наступних програмах:

  • Adobe Illustrator

  • Adobe Photoshop

  • InDesign

Досвід роботи:

  • Створення рекламних банерів для соц.мереж, презентацій;

  • Розробка поліграфічної продукції (візитки, флаєри, листівки, сертифікати, каталоги інструкції по догляду за товаром та інше);

  • Створення логотипу та фірмового стилю;

  • Дизайн настільних психологічних бізнес ігор, Т-ігри;

  • Створення інфографіки;

  • Професійний переклад на українську.

Професійні навички:

  • Володію основами композиції, підбір кольору, робота з шрифтами, дизайну та реклами.

  • Слідкую за сучасними тенденціями в дизайні.

  • Орієнтуюся у вимогах додрукарської підготовки поліграфічної продукції.

Особисті якості:

  • Умію працювати в режимі стислих термінів і великого об’єму роботи.

  • Надаю особливу увагу деталям.

  • Комунікабельна, відповідальна, пунктуальна, наполеглива до себе і до підлеглих.

  • Розвинені навички творчого самоаналізу.

  • Адекватно реагую на критику.

  • Постійно вчуся і саморозвиваюся.

Знання іноземних мов:

Вільне володіння: українська, російська.

Середній рівень: англійська.

Кожен мій клієнт задоволений досвідом роботи зі мною. Ось повне портфоліо робіт https://www.behance.net/irynabc777ea1d

Я уважно ставлюся до ваших ідей, побажань і особливо до термінів. З радістю зроблю для вас ідеальний дизайн! У вас є проект? Пишіть - поговоримо!

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Портфолио

Отзывы заказчиков

oleg_d
39 лет
12 лет в сервисе
Был
21 день назад
$20
10 баллов
4 года назад
Разработка логотипа
Все отлично, клиент доволен!
Участь в конкурсі - завжди інтрига. Дякую, що обрали мій проєкт. Все класно, все вчасно виплачено.
Ответный отзыв
umka223
Елена 
49 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
$15
10 баллов
4 года назад
Нужно сделать значок (эмблему) для карточки товаров
Мне все понравилось)
Мне понравилось работать с Еленой. Все четко понятно, постоянно на связи.
Ответный отзыв
Логотипы и Знаки
2 отзыва
$7/час
от $20от 2 дней
#271
Фирменный стиль
нет отзывов
$7/час
от $70от 7 дней
#326
Наружная реклама
нет отзывов
$5/час
от $15от 2 дней
#331
Верстка полиграфии
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
#364
Презентации
нет отзывов
$5/час
от $15от 2 дней
#440