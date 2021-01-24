Привіт, я графічний дизайнер.
Працюю в наступних програмах:
Adobe Illustrator
Adobe Photoshop
InDesign
Досвід роботи:
Створення рекламних банерів для соц.мереж, презентацій;
Розробка поліграфічної продукції (візитки, флаєри, листівки, сертифікати, каталоги інструкції по догляду за товаром та інше);
Створення логотипу та фірмового стилю;
Дизайн настільних психологічних бізнес ігор, Т-ігри;
Створення інфографіки;
Професійний переклад на українську.
Професійні навички:
Володію основами композиції, підбір кольору, робота з шрифтами, дизайну та реклами.
Слідкую за сучасними тенденціями в дизайні.
Орієнтуюся у вимогах додрукарської підготовки поліграфічної продукції.
Особисті якості:
Умію працювати в режимі стислих термінів і великого об’єму роботи.
Надаю особливу увагу деталям.
Комунікабельна, відповідальна, пунктуальна, наполеглива до себе і до підлеглих.
Розвинені навички творчого самоаналізу.
Адекватно реагую на критику.
Постійно вчуся і саморозвиваюся.
Знання іноземних мов:
Вільне володіння: українська, російська.
Середній рівень: англійська.
Кожен мій клієнт задоволений досвідом роботи зі мною. Ось повне портфоліо робіт https://www.behance.net/irynabc777ea1d
Я уважно ставлюся до ваших ідей, побажань і особливо до термінів. З радістю зроблю для вас ідеальний дизайн! У вас є проект? Пишіть - поговоримо!
Портфолио
- Фірмовий стиль студії lash art2 просмотра
- Візитка, два варіанти2 просмотра
- Логотип для транспортної компанії2 просмотра
- Логотип і вивіска2 просмотра
- Логотип4 просмотра
- Візитка2 просмотра
- Флаєр ваучер6 просмотров
- Резюме6 просмотров
- Меню для кав'ярнінет просмотров
- Банер рекламнийнет просмотров
- Буклет1 просмотр
- Дизайн упаковки1 просмотр