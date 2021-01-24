Нужно сделать значок (эмблему) для карточки товаров

$15
Логотипы и ЗнакиЗавершен11 заявок369 просмотров
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Нужно придумать значок круглый для размещения на карточке товаров. Значок должен быть один, но надписей несколько разных. Подарок мужчине, Подарок для мальчика, подарок для девочки, подарок девушке. мужские должны быть с голубым цветом, женские с розовым. Примеры в приложении.

Обязательно нужны примеры работ.

3 года назад
umka223
48 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
iryna15041969
54 годаУкраина
4 года в сервисе
Была
4 дня назад
3 года назад
$15
1 день
Мне все понравилось)
Мне понравилось работать с Еленой. Все четко понятно, постоянно на связи.
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