Нужно сделать значок (эмблему) для карточки товаров

Нужно придумать значок круглый для размещения на карточке товаров. Значок должен быть один, но надписей несколько разных. Подарок мужчине, Подарок для мальчика, подарок для девочки, подарок девушке. мужские должны быть с голубым цветом, женские с розовым. Примеры в приложении.

Обязательно нужны примеры работ.