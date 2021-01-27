Логотип

Логотипы и ЗнакиЗавершен1 заявка138 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Хотел бы логотип заказать. В целом идея понятная, делаем название сайта, ниже размещаем слоган во вторую строку. Слева иконка. Цвета надо подобрать. Шрифт тоже. Можно немного визуально подправить (закругления элементов, либо с ними либо без делать, не знаю как лучше).

Пример накидал в пейнте. Иконка которую использовать во вложении также Evalution.

На этой иконке надо изменить кое что. А+ заменить на цифру 5 - разместить под галочкой, отступы равномерные внутри "листочка" сделать. Цвет галочки предварительно зеленый. Цвет самого логотипа надо подобрать к тому дизайну, который делали.

Логотип должен на мобильном телефоне хорошо выглядеть, символы читаться при маленьком разрешении.

Текстовка:

Строка 1. DiplomStudio

Строка 2. помощь студентам

Требования:

1. Ширина строк текста должна быть одинаковой (размер шрифта нижней строки подогнать по ширине текста верхней строки)

2. Читаемость на мобильном телефоне (50% ширины экрана)

3. SVG или PNG формат

4. Предоставление исходника формата программы, в которой был сделан данный логотип

3 года назад
spb_86
37 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
7Alex7
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 часов назад
3 года назад
$14
2 дня
Отличная работа. Александр сделал несколько вариантов, из которых выбрали лучший)))
Спасибо еще раз Сергею за заказ. Все прошло отлично!
  • Похожие заказы

  • Дизайн логотипа для школы фотографии

    $50

    Нужно создать логотип для бренда Focus Photography School. Как видно из названия, это курсы, связанные с фотографией, следовательно дизайн должен соответствовать.   Нужно сделать ниже следующее:   1) Предложить несколько вариантов лого, детально доработать выбранный. Логотип – не просто ...

    Логотипы и Знаки36 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Логотип по готовой идее

    Хотел бы логотип заказать. В целом идея понятная, делаем название сайта, ниже размещаем слоган во вторую строку. Слева иконка. Цвета надо подобрать. Шрифт тоже. Можно немного визуально подправить (закругления элементов, либо с ними либо без ...

    Логотипы и Знаки1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Логотип для клише

    $10

    Уважаемые дизайнеры,  необходимо разработать логотип для клише, которое будет теснится на изделиях из кожи. Наброски для логотипа имеются на картинке со словами BULL SKIN (мои наброски). Надпись вижу Bull skin - в переводе бычья кожа.  Возможна надпись ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Воплотить по эскизу логотип

    Требуется оформление логотипа по эскизу для кафе. Ассортимент кафе: европейская кухня, украинская кухня, пицца. Рассчитано на любую возрастную категорию. На логотипе присутствует наименование кафе, потому нужно две версии украинская и русская. Стиль – легкость, современность, яркость, мультяшность. Нужно для лого в шапку сайта, ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сделать логотип

    Необходимо сделать логотип. В хорошем, большом разрешении. Примеры аналогов (из интернета) прилагаю во вложении. В идеале хотелось бы видеть переработанный микс из этого (объединение идей). Я готов связаться лично с каждым из желающих для пояснения всех тонкостей и ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Создать логотип для магазина детских товаров

    Уважаемые дизайнеры! Необходимо создать логотип для интернет магазина детских эко игрушек и handmade товаров для младенцев. Логотип должен представлять зайку желательно с шариком висящим в небе примерная картинка прикрепится. Логотип должен содержать название магазина little bunny ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • ЧБ логотип

    Необходимо сделать простой черно-белый логотип. Пример в прикрепленном файле Справа текст, слева элемент изображающий хостинг. Главная задача это придумать или найти на стоке подходящее изображение на тему хостинга. Текст - Linkhost, без пробелов, без разделения на link ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад