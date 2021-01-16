Воплотить по эскизу логотип

Логотипы и ЗнакиЗавершен8 заявок228 просмотров
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Требуется оформление логотипа по эскизу для кафе.

Ассортимент кафе: европейская кухня, украинская кухня, пицца.

Рассчитано на любую возрастную категорию.

На логотипе присутствует наименование кафе, потому нужно две версии украинская и русская.

Стиль – легкость, современность, яркость, мультяшность.

Нужно для лого в шапку сайта, Favico. А так же для дальнейшего принта на баннере.

Прилагаю 2 версии ескиза. А так же пример на который можно опираться при оформлении.

3 года назад
Juisteg
Денис 
36 летУкраина
3 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
paravozik_peina
21 годРоссия
3 года в сервисе
Был
11 дней назад
3 года назад
$20
1 день
Рекомендую к сотрудничеству! Моментально начата работа, как говорится, с низкого старта. Через 3 часа был виден финал работы и вносились мелкие правки. Понравилась не навязчивость в работе, прислушивались к пожеланиям. Браво! Успехов! P.S. думаю это не последнее сотрудничество, по необходимости будем обращаться.
Очень классный заказчик море идей адекватно общение совершенно не скупой. Хотите поработать и прекрасно провести время обращайтесь!
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