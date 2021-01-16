Воплотить по эскизу логотип

Требуется оформление логотипа по эскизу для кафе.

Ассортимент кафе: европейская кухня, украинская кухня, пицца.

Рассчитано на любую возрастную категорию.

На логотипе присутствует наименование кафе, потому нужно две версии украинская и русская.

Стиль – легкость, современность, яркость, мультяшность.

Нужно для лого в шапку сайта, Favico. А так же для дальнейшего принта на баннере.

Прилагаю 2 версии ескиза. А так же пример на который можно опираться при оформлении.