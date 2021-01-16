Воплотить по эскизу логотип

Нужно создать логотип для бренда Focus Photography School. Как видно из названия, это курсы, связанные с фотографией, следовательно дизайн должен соответствовать. Нужно сделать ниже следующее: 1) Предложить несколько вариантов лого, детально доработать выбранный. Логотип – не просто ...
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Требуется оформление логотипа по эскизу для кафе.
Ассортимент кафе: европейская кухня, украинская кухня, пицца.
Рассчитано на любую возрастную категорию.
На логотипе присутствует наименование кафе, потому нужно две версии украинская и русская.
Стиль – легкость, современность, яркость, мультяшность.
Нужно для лого в шапку сайта, Favico. А так же для дальнейшего принта на баннере.
Прилагаю 2 версии ескиза. А так же пример на который можно опираться при оформлении.
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