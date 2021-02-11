Обновление логотипа

# 1 — $ 70

Здравствуйте,

Во вложении логотип, который я хотел бы обновить в соответствии с трендами и тенденциями 2020-2021 годов.

Требования:

1) Общая концепция/форма меняться не должна, то есть лого должен остаться сочетанием букв "A" и "M", но с этим сочетанием можно поиграться;

2) Цвета желательно оставить в том же спектре, но можно и поиграться;

3) Шрифт текста нужно изменить;

4) Нужно 2 варианта - на белом и черном фоне;

5) Возможно добавление глубины/3d

На выходе я жду 2 исходника в векторе и в psd.

Мне нравятся простые геометрические формы, яркие но "дорогие" цвета, градиент...

Вот примеры симпатичных картинок:

https://images.app.goo.gl/6BhmB4tXXunTE3MaA

https://images.app.goo.gl/4m23swAW79qUPj699

https://images.app.goo.gl/GUaQG9stbFU9WSsK8

Жду ваши работы!)

С ув.,

Вячеслав