Обновление логотипа

Логотипы и ЗнакиЗавершен34 заявки3428 просмотров
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#1$70

Здравствуйте,

Во вложении логотип, который я хотел бы обновить в соответствии с трендами и тенденциями 2020-2021 годов.

Требования:

1) Общая концепция/форма меняться не должна, то есть лого должен остаться сочетанием букв "A" и "M", но с этим сочетанием можно поиграться;

2) Цвета желательно оставить в том же спектре, но можно и поиграться;

3) Шрифт текста нужно изменить;

4) Нужно 2 варианта - на белом и черном фоне;

5) Возможно добавление глубины/3d

На выходе я жду 2 исходника в векторе и в psd.

Мне нравятся простые геометрические формы, яркие но "дорогие" цвета, градиент...

Вот примеры симпатичных картинок:

https://images.app.goo.gl/6BhmB4tXXunTE3MaA

https://images.app.goo.gl/4m23swAW79qUPj699

https://images.app.goo.gl/GUaQG9stbFU9WSsK8

Жду ваши работы!)

С ув.,

Вячеслав

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egoist77
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jechernetsov
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Спасибо за отличную работу!
Все хорошо, было интересно поработать...
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