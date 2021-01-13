Логотип

Логотипы и ЗнакиЗакрыт37 заявок1330 просмотров
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Добрый день!

Ищем дизайнера с которым могли бы плотно сотрудничать.

Из самого первого, хотим обновить логотип компании. Техническое задание прикрепляем ниже. Хотим уточнить алгоритм подготовки лого и стоимость работы.

После того как утвердим лого хотим обновить фирменный стиль компании (визитки, бланки, презентации и т.п.) Также разработать новый сайт, где участие дизайнера тоже очень важно.

Хорошего дня и ждем вашего ответа!

3 года назад
guest_1610526101179
3 года в сервисе
Был
2 года назад
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