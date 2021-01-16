Сделать лого

Логотипы и ЗнакиЗавершен24 заявки1255 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать лого для сайта игровой тематики.

Лого должно быть горизонтальным под мой шаблон дизайна (ссылку на шаблон предоставлю)

Тип лого - текстовое с красиво вписанными гейм элементами, но без всяких банальных джойстиков и геймпадов.

Нужно в двух вариантах - основной цвет тёмный (для расположения на светлых подложках) и основной цвет светлый (для расположения на тёмных подложках).

На данный момент есть 1 идея реализации лого. Нужно будет её изобразить, а так же предоставить еще 4 различных вариации, которые вы сможете придумать. Варианты в макетном стиле. После ознакомления с 5 макетами, мы выбираем 1 и доводим его до финиша.

3 года назад
PypseG
Алина 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
Mich_D
Михаил 
38 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
14 часов назад
3 года назад
$40
2 дня
Михаил отлично выполнил задание, на все пожелания правок отзывался легко и быстро, предоставил больше вариантов чем требовалось в заказе! + Сделал бонус, который мы обязательно используем. Огромное спасибо за сотрудничество!
Хороший заказчик с интересными проектами. С удовольствием еще по сотрудничаю и всем рекомендую! Спасибо за проект)