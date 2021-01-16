Нужно сделать лого для сайта игровой тематики.

Лого должно быть горизонтальным под мой шаблон дизайна (ссылку на шаблон предоставлю)

Тип лого - текстовое с красиво вписанными гейм элементами, но без всяких банальных джойстиков и геймпадов.

Нужно в двух вариантах - основной цвет тёмный (для расположения на светлых подложках) и основной цвет светлый (для расположения на тёмных подложках).

На данный момент есть 1 идея реализации лого. Нужно будет её изобразить, а так же предоставить еще 4 различных вариации, которые вы сможете придумать. Варианты в макетном стиле. После ознакомления с 5 макетами, мы выбираем 1 и доводим его до финиша.